Fase 2: Cambiaghi, in palestre e piscine seguire linee guida regionali ma anche indicazioni singoli centri sportivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi invitiamo a tornare a praticare l'attività fisica, importante per il benessere psicofisico di ciascuno di noi, ma di seguire le indicazioni non solo delle linee guida emanate da Regione Lombardia ma anche quelle dei centri sportivi che abitualmente frequentate". Questa la raccomandazione dell'assessore regionale ai Giovani e Sport, Martina Cambiaghi in collegamento da Palazzo Lombardia, che ha commentato la riapertura dal primo giugno di palestre e piscine. "Bisogna seguire poche ma semplici regole per il rispetto degli atleti e per chi lavora in queste strutture - ha aggiunto Cambiaghi - il distanziamento, il rispetto della distanza di due metri tra un atleta e l'altro, l'obbligo di indossare le mascherine quando ovviamente si è fuori dall'acqua o quando non si fa attività motoria intensa, ma anche l'obbligo di rispettare quelle che sono le regole che i singoli centri hanno adottato per mantenere sicuro l'impianto stesso. Molti - ha concluso - hanno adottato la tecnica della prenotazione prima di accedere agli impianti, per regolare il flusso dell'utenza all'interno dei centri sportivi".(Rem)