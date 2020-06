Per Trump invitare Putin al vertige G7 è "semplice buon senso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Invitare il presidente russo Vladimir Putin al vertice dei G7 è "semplice buon senso". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, per il quale sarebbe più semplice risolvere determinate questioni se il capo dello Stato russo fosse presente all'incontro. "Molte delle cose di cui parliamo riguardano Putin", ha dichiarato Trump in un'intervista a "Fox News Radio". Il piano del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di allargare ad Australia, Corea del Sud, India e Russia il prossimo summit G7 potrebbe costituire una svolta storica per gli equilibri mondiali. Frustrato dall’indisponibilità della cancelliera tedesca Angela Merkel il tentativo di organizzare il summit a luglio a Washington alla presenza dei leader delle sette maggiori economie mondiali, il capo della Casa Bianca ha immediatamente alzato la posta: l’attuale formato – ha spiegato ai giornalisti di ritorno a Washington da Cape Canaveral, dove ha presenziato al lancio della Crew Dragon nello spazio – è “molto superato” e “non rappresenta fedelmente quel che accade nel mondo”. Al momento l’idea di Trump è solo in fase embrionale, molti aspetti andranno chiariti e gli inviti andranno confermati. Tuttavia, una cosa è già chiara: l’obiettivo degli Stati Uniti è di isolare la Cina, costituendo un fronte globale il più ampio e influente possibile. Non è un caso che la portavoce della Casa Bianca, Alyssa Farah, abbia già anticipato l’intenzione di Trump di mettere la Cina al primo posto dell’agenda del summit. Al momento i fronti aperti sono tanti: gli squilibri commerciali e le politiche espansionistiche cinesi, la polemica sull’origine del coronavirus e sulla gestione delle prime fasi della pandemia da parte di Pechino, la questione Hong Kong, riaccesa dalla recente e controversa legge sulla sicurezza approvata dall’Assemblea nazionale del popolo.Le tensioni tra gli Stati Uniti e la Repubblica popolare, per dirla con le parole del ministro degli Esteri cinese Wang Li, stanno portando a “una nuova Guerra fredda”. L’amministrazione Trump è conscia che, come e più di quella con l’Unione sovietica, la rivalità con la Cina si misurerà su uno scenario globale. E che, in questo senso, la Nato rischia di rivelarsi uno strumento insufficiente per il contenimento strategico dell’avversario. Il presidente degli Stati Uniti ne ha più volte sottolineato i difetti e le storture, chiedendo a gran voce un aumento delle spese militari degli alleati e rendendo chiara l’indisponibilità di Washington a farsi carico della sicurezza dell’Europa. Alla base, tuttavia, vi è la necessità di rivedere e ampliare in funzione anti-cinese l’architettura delle alleanze su cui poggia la proiezione internazionale degli Stati Uniti. Il tentativo di Trump non appare improvvisato: già lo scorso aprile, nel definire un nuovo accordo globale per i tagli alla produzione di greggio, gli Stati Uniti erano riusciti a creare un fronte inedito con la partecipazione di Russia e Arabia Saudita. Stavolta le mosse di Trump potrebbero avere conseguenze politiche ben più importanti, destinate forse a ridefinire gli equilibri globali, soprattutto nel caso in cui dovessero entrare in partita due giganti regionali come Russia e India.La Russia si è vista espellere dal G8 nel 2014 a seguito dell’annessione della Crimea e il conflitto nel Donbass, nell’est dell’Ucraina. Da allora, Mosca ha rafforzato la cooperazione economica e strategica con la Cina basata sulla comune opposizione a un ordine mondiale a trazione occidentale. Una tendenza confermata anche negli ultimi mesi, con il commercio tra i due paesi – favorito dalla complementarietà delle rispettive economie – cresciuto del 3,4 per cento nel primo trimestre del 2020. Spinta dalle sanzioni occidentali, inoltre, la Russia si è rivolta alla Cina per l’acquisto di prodotti ad alta tecnologia e un anno fa la sua Mts ha sottoscritto un accordo con la cinese Huawei per la realizzazione della rete mobile di ultima generazione 5G. Nelle ultime settimane, tuttavia, la pandemia ha favorito un riavvicinamento tra Mosca e Washington, che oltre a firmare assieme il nuovo accordo sul taglio alla produzione globale di greggio hanno anche condiviso aiuti medici e pubblicato un comunicato congiunto sulla loro collaborazione durante la Seconda guerra mondiale. Quello delle relazioni con la Russia è un terreno sul quale Trump è stato costretto a muoversi con i piedi di piombo sin dall’inizio del suo mandato, macchiato dalle accuse di una collusione tra la sua amministrazione e le presunte ingerenze russe sulla campagna elettorale del 2016. Oggi, con l’inchiesta “Russiagate” ormai chiusa, il presidente statunitense può godere di maggiore libertà di movimento. In più circostanze Trump ha auspicato il reintegro della Russia nel consesso delle maggiori economie mondiali e un nuovo formato G11 consentirebbe a Washington di accelerare verso l’obiettivo strategico di recidere l’asse Mosca-Pechino. (Res)