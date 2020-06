Rifiuti: Zaghis, tagliarba e mobili tra le 8.800 tonnellate ingombranti raccolti da Ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante le giornate del “ponte” della festa della Repubblica, "Ama ha assicurato le consuete attività di pulizia e raccolta dei rifiuti in tutti i quadranti cittadini". E' quanto si legge in una nota di Ama. Tra sabato 30 maggio e martedì 2 giugno, operatori e mezzi aziendali hanno raccolto e avviato a trattamento "ben 8.800 tonnellate di rifiuti indifferenziati. Purtroppo, però,-continua Ama- non sono sicuramente andati in ferie gli incivili e gli svuota-cantine che, con i loro comportamenti scorretti, ostacolano e rallentano il lavoro del personale operativo sul territorio. E così proprio in questi ultimi giorni, sono stati ritrovati ad esempio, una grande tavola di legno abbandonata in viale Ciamarra (Municipio VII), una vasca da bagno lasciata accanto a una postazione di cassonetti nel cuore di Roma, precisamente in via Cavour nel I municipio. A viale Partenope (Municipio V), spuntano le immancabili poltrone con reti da materasso, davanti a una postazione pulita e fruibile. Medaglia d’oro d’inciviltà, infine, all’autore dello scarico illecito lungo il marciapiede di via del Casale Ferranti (VII municipio) di un albero di Natale, un forno da incasso, contenitori con residui di vernice e un tagliaerba arrugginito". (segue) (Com)