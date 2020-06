Rifiuti: Zaghis, tagliarba e mobili tra le 8.800 tonnellate ingombranti raccolti da Ama (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le strade oggetto di scarico abusivo sono state già inserite nei prossimi itinerari dedicati alla rimozione dei rifiuti ingombranti, che interessano tutti i quadranti cittadini sia di giorno che di notte". Nelle settimane difficili dell’emergenza Covid, "Ama non si è mai fermata e, anche in questa fase di progressivo ritorno alla normalità di tutte le attività economiche, amministrative e sociali, l’Azienda è al lavoro ininterrottamente per assicurare ai cittadini romani una città pulita -sottolinea nella nota l’Amministratore unico di Ama Stefano Zaghis- Constatiamo tuttavia a malincuore che, in alcune aree, l’inciviltà di pochi continua a vanificare il lavoro dei nostri addetti costringendoci a sforzi aggiuntivi. Questi comportamenti, lo ripeto ancora una volta, non hanno nessuna giustificazione visti i vari canali per un corretto conferimento e smaltimento che l’azienda mette a disposizione”. Tecnici e preposti di Ama continueranno, senza soluzione di continuità, a monitorare il territorio capitolino in modo da predisporre e rafforzare gli interventi nelle aree dove si dovessero riscontrare eventuali materiali abbandonati illecitamente. (Com)