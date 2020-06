Russia: ambasciatore Antonov, Mosca concorda con Trump su formato G7 "obsoleto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia concorda con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul fatto che l'attuale formato del G7 sia ormai obsoleto. Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo a Washington, Anatolij Antonov, nel corso di un'intervista con "Rossija 1". In precedenza, il presidente Trump aveva dichiarato che avrebbe rimandato a settembre l'incontro del G7, al quale intendeva invitare altri 4 paesi, tra cui la Russia. "Sottolineo che stiamo osservando attentamente tutte le dichiarazioni del presidente Usa e l'affermazione secondo cui il formato 'a sette' sembra obsoleto come gruppo di paesi che non riflette la situazione nel mondo", ha detto Antonov "Procediamo dal fatto che i problemi della politica mondiale non dovrebbero essere risolti nei club di élite, ma in una rappresentanza più ampia", ha aggiunto l'ambasciatore russo.(Rum)