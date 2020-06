Lombardia: Strada (Lce), ottima la proposta di Fermi per riorganizzare sanità coinvolgendo sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elisabetta Strada, consigliere regionale Lce, dichiara in una nota: “Ottima la richiesta del Presidente Fermi: ripensare le Ats in ottica maggiormente territoriale e coinvolgere i sindaci per il rafforzamento della sanità sul territorio. Peccato che due settimane fa abbiamo depositato una mozione nella quale chiedevamo appunto questo: il maggior coinvolgimento dei sindaci per far fronte alla Fase 2 e per ripensare proprio alla sanità territoriale. E che la maggioranza non ci abbia neanche permesso di discuterla in aula. Forse perché, per essere buona, una proposta deve arrivare da chi governa? Comunque sia, meglio tardi che mai". (Com)