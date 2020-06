Siria: Commissione Ue propone integrazione di 585 milioni di euro a sostegno rifugiati in Giordania, Libano e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha proposto oggi di integrare il sostegno ai rifugiati e alle comunità ospitanti in risposta alla crisi siriana per un totale di 585 milioni di euro. Lo si apprende dall'esecutivo europeo che ha spiegato che, tra gli importi proposti oggi, 100 milioni di euro saranno destinati alla Giordania e al Libano, che ospitano il maggior numero di rifugiati pro capite al mondo, mentre 485 milioni di euro andranno al sostegno dei rifugiati in Turchia nel 2020 e all'estensione di due programmi umanitari dell'Unione europea. "L'Ue ha costantemente sostenuto i rifugiati in Turchia, Libano e Giordania per molti anni. Poiché il coronavirus minaccia i più vulnerabili, non possiamo fermare la nostra assistenza salvavita. Ci impegniamo ad aiutare il popolo siriano e i suoi paesi ospitanti in questi tempi difficili. L'aiuto umanitario dell'Ue aiuterà i bambini a frequentare la scuola e sosterrà le famiglie bisognose", ha dichiarato il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic. (segue) (Beb)