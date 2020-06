Siria: Commissione Ue propone integrazione di 585 milioni di euro a sostegno rifugiati in Giordania, Libano e Turchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Unione europea continua a mostrare una forte solidarietà con i nostri paesi partner Giordania, Libano e Turchia, nonché con i rifugiati che ospitano. Senza una fine immediata in vista della crisi siriana che continua a minacciare la regione, è nell'interesse dell'Ue aumentare il sostegno per rafforzare la resilienza dei rifugiati e delle comunità locali che li ospitano, soprattutto nell'attuale contesto della pandemia di coronavirus", ha aggiunto il commissario per il vicinato e l'allargamento, Oliver Varhelyi. La Commissione ha spiegato che i progetti dell'Ue forniranno assistenza nelle aree dell'accesso all'istruzione, sostegno ai mezzi di sussistenza e fornitura di servizi sanitari, servizi igienico-sanitari, servizi di smaltimento dei rifiuti e protezione sociale per le comunità ospitanti e i rifugiati, rifugiati siriani e rifugiati palestinesi dalla Siria, in Giordania e Libano. (segue) (Beb)