Siria: Commissione Ue propone integrazione di 585 milioni di euro a sostegno rifugiati in Giordania, Libano e Turchia (3)

- Con il finanziamento umanitario dell'Ue alle organizzazioni partner verranno estesi due progetti fino alla fine del prossimo anno: il programma di rete di sicurezza sociale di emergenza (Essn) e i trasferimenti di denaro condizionato per l'istruzione (Ccte). Tramite l'Essn, l'Ue fornisce assistenza finanziaria mensile a oltre 1,7 milioni di rifugiati e il progetto Ccte aiuta regolarmente oltre 600mila bambini rifugiati a frequentare la scuola. L'importo di oggi contribuirà ad estendere i due programmi fino alla fine del prossimo anno. La proposta andrà ora al Parlamento europeo e al Consiglio per la loro approvazione. Finora l'Ue e i suoi Stati membri hanno mobilitato oltre 20 miliardi di euro dal 2011 per rispondere alla crisi siriana. (Beb)