Siria: eurodeputati per relazioni con Turchia, bene integrazione Commissione Ue dei fondi per rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il relatore permanente del Parlamento europeo per la Turchia, lo spagnolo Nacho Sanchez Amor (S&D), e il presidente della delegazione del Parlamento europeo presso la commissione parlamentare mista Ue-Turchia, il tedesco Sergey Lagodinsky (Verdi), hanno accolto l'adozione da parte della Commissione europea di un pacchetto di sostegno per i rifugiati siriani di 585 milioni di euro. "Con la decisione odierna, l'Ue ha dimostrato di rimanere impegnata a migliorare la situazione dei rifugiati siriani nei paesi vicini, in particolare la Turchia. A seguito di due visite all'inizio dell'anno, il Parlamento europeo è ben consapevole delle continue esigenze dei rifugiati siriani in Turchia e sa che la decisione sui nuovi fondi è urgente, poiché alcuni dei programmi più pertinenti finiranno a settembre 2020", hanno dichiarato. "Abbiamo sempre elogiato e apprezzato il ruolo della Turchia, che attualmente ospita la più grande popolazione di rifugiati nel mondo, compresi 3,7 milioni di rifugiati siriani. Indipendentemente dal modo in cui alcuni tentano di utilizzare le questioni relative alla migrazione e ai rifugiati a fini di leva politica, la realtà è che le popolazioni di rifugiati in Turchia continuano a necessitare di sostegno e l'Ue dovrebbe continuare a contribuire in modo equo a queste popolazioni vulnerabili", hanno aggiunto. (segue) (Beb)