Siria: eurodeputati per relazioni con Turchia, bene integrazione Commissione Ue dei fondi per rifugiati (2)

- "Accogliamo pertanto con favore questo nuovo pacchetto di sostegno, che si aggiunge agli attuali 6 miliardi di euro nell'ambito dello strumento per i rifugiati in Turchia. I nuovi fondi andranno a beneficio diretto dei rifugiati siriani e saranno gestiti da organizzazioni internazionali, non dalle autorità turche", hanno spiegato. "Se approvati dal Parlamento e dal Consiglio, questi fondi andranno direttamente alle famiglie di rifugiati attraverso due principali azioni di sostegno umanitario dell'Ue in Turchia: la Rete di sicurezza sociale di emergenza (Essn), che fornisce trasferimenti mensili di contanti a circa 1,7 milioni di rifugiati, attualmente attuati da la Federazione Internazionale della Croce Rossa, e il Condizionale Cash Transfer for Education (Ccte), forniscono denaro alle famiglie di rifugiati i cui figli frequentano la scuola invece di lavorare, attualmente gestiti dall'Unicef", hanno specificato. "Ribadiamo che qualsiasi finanziamento dell'Ue per i rifugiati in Turchia deve essere monitorato efficacemente dalla delegazione dell'Ue, in modo da poter garantire che né i fondi dell'Ue né le strutture finanziate dall'Ue vengano utilizzate per rimpatriare forzatamente i rifugiati in Siria. Qualsiasi ritorno in Siria deve essere sicuro, dignitoso e volontario, con il coinvolgimento dell'Unhcr", hanno concluso. (segue) (Beb)