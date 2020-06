Siria: eurodeputati per relazioni con Turchia, bene integrazione Commissione Ue dei fondi per rifugiati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, la Commissione europea ha adottato un pacchetto di sostegno per i rifugiati siriani di 585 milioni di euro sotto forma di un progetto di bilancio rettificativo. Questi fondi sono destinati ai profughi siriani in Turchia (485 milioni di euro), nonché in Giordania e in Libano (100 milioni di euro combinati). I fondi proposti intendono colmare il divario fino all'entrata in vigore del prossimo quadro finanziario pluriennale nel gennaio 2021. Poiché i fondi per il pacchetto provengono dal bilancio dell'Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio devono approvare la proposta della Commissione. (Beb)