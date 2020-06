Ue: da Commissione modifiche a bilancio per rendere disponibili 11,5 miliardi di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea oggi ha proposto modifiche al proprio bilancio per il 2020 per rendere disponibili 11,5 miliardi di euro per la ripresa dalla crisi già quest'anno. Lo ha annunciato la Commissione europea spiegando che, una volta disponibili, i fondi andranno ad aiutare le regioni più bisognose, a sostenere le imprese e coloro che hanno bisogno al di fuori dei confini dell'Unione europea. Nell'ambito del piano per la ripresa, il Next Generation Eu, la Commissione ha proposto di raccogliere 750 miliardi di euro sui mercati e di indirizzarli alla ripresa dell'Ue. A tal fine, la Commissione ha proposto di aumentare temporaneamente il massimale delle risorse proprie del proprio bilancio a lungo termine, cioè l'importo massimo dei fondi che l'Unione può richiedere agli Stati membri per coprire i propri obblighi finanziari, e il massimale della spesa effettiva. (segue) (Beb)