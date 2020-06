Ue: da Commissione modifiche a bilancio per rendere disponibili 11,5 miliardi di euro nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo, la Commissione ha proposto di modificare la decisione sulle risorse proprie, il testo giuridico che stabilisce le condizioni per finanziare il bilancio dell'Ue, e questo richiede una decisione unanime di tutti gli Stati membri e l'approvazione secondo i requisiti costituzionali nazionali. Per colmare il periodo che intercorre fino alla ratifica della decisione sulle risorse proprie e rendere disponibili già nel 2020 i finanziamenti necessari per i lavoratori, le imprese e gli Stati membri, la settimana scorsa la Commissione ha proposto di adeguare l'attuale bilancio a lungo termine, quello 2014-2020, per permettere maggiori spese nel 2020. (Beb)