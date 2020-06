Finanza: Mef, pubblicati risultati emissione prima tranche del nuovo Btp a 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha pubblicato i risultati dell’emissione della prima tranche del nuovo Btp a dieci anni. Stando alla relativa nota, il titolo ha scadenza al primo dicembre 2030, godimento al primo giugno 2020 e un tasso annuo pari a 1,65 punti percentuali, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell’operazione è stato fissato per il 10 giugno prossimo venturo, mentre l’importo emesso è stato pari a 14 miliardi di euro. Stando alla nota, il titolo è stato collocato al prezzo di 99,52, corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione pari a 1,707 punti percentuali. Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da sei lead manager, Bnp Paribas, Citigroup Global Markets, Hsbc France, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese, NatWest Markets Plc e Unicredit, e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager. Con successivo comunicato del Mef sarà specificata la composizione della domanda. (Com)