Messico: coronavirus, da ministero Finanze quattro azioni per uscita da crisi

- Sono quattro le azioni cui il governo messicano sta lavorando per uscire dalla crisi economica nata con la pandemia del nuovo coronavirus. Un percorso di ripresa, ha detto il ministro delle Finanze Carlos Herrera, il cui andamento potrebbe seguire quello di una spunta o "V asimmetrica": l'economia tornerà a crescere "in modo importante ma non alla stessa velocità con cui è caduta". La prima azione, ha detto Herrera in un video diffuso sulla rete, è quella di "accelerare la spesa che avevamo programmato per ottobre-novembre". Fondi che vanno fondamentalmente "in quei progetti che hanno la maggiore capacità di assorbimento, dove la spesa si traduce in maniera più rapida in occupazione e investimenti", ha detto il ministro citando programmi cruciali come l'ampliamento dell'aeroporto di Santa Lucia, nuovo polo del traffico capitolino, o la costruzione della settima raffineria del paese. (segue) (Mec)