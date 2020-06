Messico: coronavirus, da ministero Finanze quattro azioni per uscita da crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda mossa del governo è quella di agevolare il sistema creditizio in modo da concedere "risorse sufficienti a quei progetti che richiedono finanziamenti. In terza battuta Herrera parla dell'impegno del governo a individuare settori trainanti dell'economia cui dare impulso. A questo capitolo appartengono le imprese della costruzione e quelle che lavorano per l'export, in particolare quelle legate alla catena del valore degli Usa, il fondamentale partner commerciale del paese. Infine c'è la "grande scommessa" sull'uso del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca): è per questo, ha sottolineato il ministro, che era importante far ripartire l'industria automobilistica, divenuta dal 1 giugno uno dei comparti "essenziali" e per questo esentati dalle misure di distanziamento sociale. (segue) (Mec)