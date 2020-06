Messico: coronavirus, da ministero Finanze quattro azioni per uscita da crisi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli analisti sono ora concentrati sugli sviluppi dell'economia messicana per i prosieguo dell'anno, quando gli effetti della crisi del coronavirus, uniti a quella dei prezzi del petrolio, dovrebbe far sentire più pesantemente i suoi effetti. Le stime fin qui effettuate da diversi osservatori sono tutt'altro che incoraggianti. Secondo la Banca mondiale (Bm), il paese chiuderà il 2020 con un calo del 6 per cento del pil. Il pronostico, pubblicato nel rapporto semestrale dal titolo "L'economia al tempo della Covid-19" di aprile, corregge la previsione di crescita dell'1,2 per cento stilata a inizio anno e del 2 per cento fatta sei mesi fa. L'anno in corso dovrebbe chiudersi con un tasso del 4 per cento dell'inflazione. Per la Banca Mondiale, il "rimbalzo" dell'economia potrebbe far crescere il pil messicano del 2,5 per cento nel 2021 e 2022. (segue) (Mec)