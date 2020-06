Fase 2: Cnel su decreto rilancio, procedure ancora troppo complesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cnel ha comunicato di aver depositato in Parlamento la memoria al Dl Rilancio: "Il documento è focalizzato sui seguenti temi: Sistema sanitario nazionale; politiche sociali; rilancio, investimenti e imprese; sistema educativo nazionale; politiche passive e attive del lavoro; famiglia; misure fiscali; Pa e semplificazione; debito e generazioni future; salute e sicurezza; sostegno alle imprese e all’economia; misure in favore dei lavoratori; disposizioni per la disabilità e la famiglia; enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali; misure fiscali; misure per la tutela del risparmio nel settore creditizio; misure di settore; turismo e cultura; infrastrutture e trasporti; sport; agricoltura; istruzione e formazione professionale". Secondo il Cnel: "Come già osservato in altre occasioni dal Cnel la bontà di questo provvedimento dipenderà molto dalla capacità di garantire l’effettività delle misure". (segue) (Ren)