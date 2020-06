Fase 2: Cnel su decreto rilancio, procedure ancora troppo complesse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E dunque: "In particolare, il decreto contiene alcune norme di velocizzazione, ma le procedure rimangono nell’insieme ancora troppo articolate e complesse. È opportuno che in fase di conversione si riduca il numero dei decreti di attuazione. Il metodo di legiferazione utilizzato in questi ultimi mesi non è sostenibile per un Paese che vuole essere competitivo sul mercato globale. C’è un’esigenza di snellimento e semplificazione dei meccanismi chiamati ad attuare le disposizioni, processi che tuttavia non possono verificarsi a detrimento della garanzia della legalità e di un corretto svolgersi della concorrenza tra operatori economici". Infine la conclusione: "La gravità dell’emergenza impone che le risorse siano modulate secondo i settori più danneggiati e in favore dei gruppi sociali più duramente colpiti”. (Ren)