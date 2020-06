Regno Unito: ex consigliere Ferguson, colpiti più duramente del previsto dal Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito è stato "colpito molto più duramente" del previsto dal coronavirus. Sono queste le parole dell'ex consigliere del governo Neil Ferguson, riprese dal quotidiano britannico "Evening Standard". Ferguson ha detto che molte "catene di trasmissione" del virus, che hanno avuto origine in Spagna e in Italia, sono ancora presenti nel Regno Unito. L'ex consigliere scientifico del governo ha affermato che "il Regno Unito è stato colpito molto più duramente di quanto avevamo anticipato, all'inizio di marzo, con la Spagna e l'Italia...questo è uno dei motivi per cui abbiamo uno dei tassi di trasmissione del coronavirus più alti in Europa". Parlando alla Commissione per la scienza e la tecnologia della Camera dei Lords, Ferguson ha dichiarato che "andando avanti, i modelli indicano che non ci sono tanti modi in cui controllare il virus, che è facilmente trasmissibile". (segue) (Rel)