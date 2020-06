Ambiente: Costa, stiamo lavorando per reperire nuovi fondi per il bonus mobilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Poter percorrere, per chi ne ha la possibilità, il tragitto casa-lavoro, casa-scuola in modo differente da quello attuale, vuol dire affrontare finalmente il tema dello spostamento in modo sostenibile, con una mobilità attiva che contribuisce ad abbattere le emissioni inquinanti, a migliorare la qualità dell’aria – aggiunge -. Più mobilità sostenibile significa miglioramento della qualità della vita nelle città, meno problemi di salute, meno morti per l’aria inquinata”. “I cittadini tornano quindi attori della vita sociale – spiega Costa – e i Comuni potranno avvalersi dei 310 milioni di euro che abbiamo destinato ai bandi per ciclovie e ciclabili”. “Dobbiamo colmare le differenze con altri Paesi europei, che da anni ormai promuovono la bicicletta come veicolo di spostamento giornaliero – conclude il ministro –. Le iniziative che stiamo adottando vanno in questa direzione, e confermano la nostra volontà di realizzare questo cambiamento quanto mai necessario”. (Rin)