Usa: Hrw chiede apertura indagine su programma migratorio “Remain in Mexico”

- L’Organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw) ha chiesto al governo degli Stati Uniti di aprire un’inchiesta interna sul programma migratorio lanciato dall’amministrazione Trump “Remain in Mexico” (Resta in Messico). Il programma prevede di trasferire in Messico i richiedenti asilo non messicani che fanno richiesta di protezione negli Stati Uniti, mentre attendono che la loro richiesta venga processata negli Usa. "Nell'ambito del programma, il dipartimento per la sicurezza interna (Dhs) ha inviato consapevolmente decine di migliaia di richiedenti asilo vulnerabili oltre il confine, dove i migranti sono preda delle organizzazioni criminali”, afferma Ariana Sawyer, ricercatrice presso Hrw, secondo quanto riferisce un comunicato. "L'ispettore generale del Dhs dovrebbe indagare e agire, dal momento che è stato calpestato il diritto federale e internazionale rimandando i richiedenti asilo in un luogo non sicuro”. (segue) (Com)