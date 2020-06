Usa: Hrw chiede apertura indagine su programma migratorio “Remain in Mexico” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma, denuncia l’Ong, ha creato un boom si sfruttamento, trasformando i richiedenti asilo con parenti negli Usa in materie prime e foraggiando i profitti dei cartelli. A questo si aggiunge il rischio rappresentano dall’emergenza sanitaria del coronavirus. La pandemia, si legge, ha aumentato i pericoli per i richiedenti asilo, poiché sono costretti ad aspettare udienze ritardate in campi affollati con strutture sanitarie limitate e rudimentali e dove il distanziamento sociale è impossibile. Nel solo stato messicano di Tamaulipas, Hrw ha documentato almeno 32 casi di rapimento o tentato rapimento di richiedenti asilo inclusi nel programma, principalmente da parte di organizzazioni criminali, tra novembre 2019 e gennaio 2020. I casi in questione hanno riguardato almeno 80 richiedenti asilo, mentre 19 hanno denunciato tentativi di rapimento. (segue) (Com)