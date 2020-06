Usa: Hrw chiede apertura indagine su programma migratorio “Remain in Mexico” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi Hrw ha denunciato anche il trasferimento dei migranti dagli Stati Uniti al Guatemala, sulla base dell’accordo di terzo paese sicuro (Aca) siglato tra i due paesi. In un rapporto congiunto con Refugees International, Hrw dichiara che l’intesa non soddisfa i criteri previsti dalla legge statunitense per un accordo di terzo paese sicuro, che consentirebbe a salvadoregni e honduregni di chiedere asilo in un paese sicuro diverso dagli Stati Uniti. In base all'accordo, gli Stati Uniti hanno rapidamente trasferito richiedenti asilo non guatemaltechi in Guatemala senza consentire loro di presentare domande di asilo negli Stati Uniti. Il rapporto si basa su interviste a 30 honduregni e salvadoregni che erano stati trasferiti in Guatemala. (segue) (Com)