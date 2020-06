Usa: Hrw chiede apertura indagine su programma migratorio “Remain in Mexico” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi hanno descritto condizioni di abuso al confine con gli Stati Uniti prima del loro trasferimento e situazioni di pericolo, insicurezza e mancanza di supporto all'arrivo in Guatemala. Una situazione che li ha indotti a pensare a un ritorno nei loro paesi di origine. "Tutti i migranti che abbiamo intervistato hanno affermato che gli Stati Uniti non hanno mai dato loro l'opportunità di chiedere asilo negli Stati Uniti o di spiegare perché sono fuggiti dai loro paesi d'origine", ha affermato Ariana Sawyer, ricercatrice presso Hrw e tra gli autori del rapporto. I trasferimenti di non guatemaltechi in Guatemala sulla base all'accordo sono stati sospesi il 16 marzo 2020, in risposta alla pandemia di Covid-19. Prima di quella data, si legge, gli Stati Uniti hanno trasferito 939 persone in Guatemala. Di queste solo il 20, circa il 2 per cento, aveva presentato domanda di asilo in quel paese. (Com)