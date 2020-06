Difesa: Slovacchia, acquisto aerei militari F-16 costerà 1,6 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministre della Difesa slovacco Jaroslav Nad ha confermato oggi che l'acquisto degli aerei militari F-16 costerà complessivamente 1,6 miliardi di euro. Il ministro ha inoltre assicurato che il governo di Bratislava aveva già concordato con la parte Usa la disposizione delle rate di pagamento. Nad sostiene che il contratto per gli aerei includa anche l'addestramento dei piloti, mentre l'assistenza logistica è inclusa per soli due anni. Secondo il ministro, l'importo per la ricostruzione dell'aeroporto di Sliac può anche raddoppiare o triplicare, considerando che il governo precedente, guidato da Direzione-socialdemocrazia (Smer-Sd) ha stimato i costi a 55 milioni di euro. Come sostiene Nad, la Slovacchia paga da 40 a 50 milioni di euro all'anno per il mantenimento dei vecchi aerei militari MiG-29. "La manutenzione annuale è fissa e ammonta a circa 25 milioni di euro, ma ci sono solo alcune riparazioni che potrebbero costare anche più o meno 20 milioni di euro", ha detto il ministro. (Vap)