Ecuador: ex presidente Bucaram arrestato per possesso d'armi senza licenza

- Abdalà Bucaram, presidente dell'Ecuador dall'agosto del 1996 al febbraio del 1997, è stato arrestato oggi nell'ambito di una indagine per presunta corruzione nell'acquisto di materiale sanitario. L'operazione, riferisce la pubblica accusa in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, si concentra in particolare sull'acquisto di mascherine e test per la verifica del contagio da nuovo coronavirus, nella città di Guayaquil. La procura aveva disposto la perquisizione della casa di Bucaram, ma le forze dell'ordine hanno proceduto all'arresto dell'ex presidente dopo aver trovato un'arma da fuoco senza la necessaria licenza. Le indagini hano portato anche alla perquisizione della casa di Carlos Luis Morales, governatore della provincia di Guayas, lo stesso che nella giornata di ieri aveva detto di aver chiesto alla procura indagini sui suoi due figliastri, per vicende di corruzione. (Brb)