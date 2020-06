Siria: vice ministro Sereni, la crisi nel paese resta uno dei principali focolai di instabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'ampiezza delle sue ripercussioni sulle dinamiche regionali e internazionali, la crisi siriana rimane uno dei principali focolai di instabilità nel Mediterraneo allargato. Lo ha detto oggi la vice ministro degli Esteri, Marina Sereni, durante un’audizione in Senato. “A oltre 9 anni dall'inizio della guerra civile, il Paese continua infatti a presentarsi politicamente e militarmente frammentato, oltre che profondamente lacerato nel suo tessuto sociale, con la prospettiva di una soluzione politica sostenibile e duratura che rimane lontana”, ha affermato Sereni. Alla luce degli ultimi sviluppi sul terreno, “l'Italia rimane convinta che non possa esistere soluzione militare al conflitto”, ha affermato. “Continuiamo pertanto a impegnarci attivamente nel promuovere una soluzione politica inclusiva e credibile, in linea con la risoluzione 2254 delle Nazioni Unite. Un appuntamento fondamentale – ha aggiunto - per fare il punto sulla situazione umanitaria in Siria e sulle priorità di intervento della comunità internazionale sarà rappresentato dalla quarta Conferenza di Bruxelles sulla Siria in programma il prossimo 30 giugno”. Nel biennio 2019-2020 l'Italia ha destinato ad attività umanitarie e di sviluppo in risposta alla crisi siriana 45 milioni di euro a dono all’anno (dei quali 25 milioni per iniziative umanitarie e 20 milioni per progetti di sviluppo). (segue) (Res)