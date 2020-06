Siria: vice ministro Sereni, la crisi nel paese resta uno dei principali focolai di instabilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un segnale incoraggiante è tuttavia rappresentato dal regolare svolgimento - dopo alcune difficoltà iniziali - delle pattuglie russo-turche sia nel nord-est, sia nel nord-ovest, che si auspica possano contribuire ad appianare gradualmente le divergenze tra i due Paesi. Il consolidamento e lo sviluppo dell’interlocuzione tra Mosca e Ankara, affermatesi come gli attori esterni maggiormente in grado di influenzare le dinamiche del conflitto, avrebbe infatti il potenziale di fungere da fattore di stabilizzazione nel contesto della crisi siriana”, ha affermato la vice ministro degli Esteri. Sereni ha aggiunto: “In questa composita cornice si inseriscono anche le tensioni tra Israele e Iran, che non mancano di riverberarsi anche sul territorio siriano, dove lo Stato ebraico considera prioritario impedire il radicamento di forze riconducibile a Teheran. Da parte sua, l’Ue non rimane alla finestra dinnanzi all’evolversi del conflitto, ma è attivamente impegnata, oltre che nell’assistenza umanitaria, anche a favorire una soluzione politica alla crisi siriana mantenendo salda la condizionalità tra avvio di un processo politico credibile, contributi alla ricostruzione del paese e alleggerimento del regime sanzionatorio”. (Res)