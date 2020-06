Londra: gruppo di pedoni investiti da un'automobile in corsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia britannica ha arrestato il guidatore di un'automobile che ha investito alcuni pedoni a Sloane Square, a Londra. Non è ancora chiaro se si tratta di un atto di terrorismo o di pirateria stradale. L'uomo è stato arrestato dopo la fuga da Sloane Square, e la polizia sta analizzando il veicolo che ha utilizzato per investire i pedoni. Gli edifici adiacenti all'area dove si sono verificati i fatti sono stati evacuati per precauzione; i due feriti sono stati portati all'ospedale. (Res)