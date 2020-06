Ambiente: Confapi, chiarire ruolo banche su finanziamenti ecobonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le agevolazioni fiscali derivanti dall'utilizzo degli strumenti Ecobonus e Sismabonus rappresentano e rappresenteranno nei prossimi 18 mesi, un notevole indotto positivo sia per il comparto edile che per i proprietari di immobili ed in cascata per tutti gli operatori diretti ed indiretti dell'indotto. Grossa limitazione sicuramente è data dalla platea di potenziali beneficiari. In particolare, i due incentivi si applicano in relazione agli interventi realizzati sui condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche non nell'esercizio di imprese, arti o professioni". Lo ha detto in una nota Paolo Cosenza, presidente di Aniem Confapi: "Ad oggi sono escluse tutte le proprietà intestate a persone giuridiche (non rientranti nei più ampi condomini) e le seconde case isolate che, a nostro parere, rappresentano una grossa fetta del patrimonio immobiliare che produrrebbe una immediata impennata delle attività". (segue) (Ren)