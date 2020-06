Ambiente: Confapi, chiarire ruolo banche su finanziamenti ecobonus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cosenza ha inoltre aggiunto: "Uno dei grossi limiti di partenza, sono le numerose e complicate procedure legate alla gestione dei condomini peraltro quasi inesistenti nei soggetti giuridici e nel caso di singoli proprietari fisici". E quindi ha proseguito: "Di notevole importanza, e ad oggi ancora non chiarissimo, è il ruolo delle banche nella gestione dell'aspetto finanziario, fondamentale nello sviluppo di tutta la procedura con la possibilità di evitare il coinvolgimento di soggetti terzi che, in molti casi, per vocazione non svolgono attività di carattere creditizio". Infine ha concluso: "Tale ruolo, a nostro parere, darebbe maggiore chiarezza, sicurezza e slancio, e probabilmente, anche una riduzione dei costi finanziari delle operazioni evitando l'intromissione di società terze di cui non sempre è nota la solidità". (Ren)