Argentina: governo Fernandez annuncia piano edilizia da 500 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha dato il via ad un programma per la costruzione di infrastrutture abitative che punta a generare 750 mila posti di lavoro con un investimento iniziale di circa 500 milioni di euro. L'iniziativa, denominata Argentina Costruisce (Argentina Construye), viene varata in sinergia con i governi provinciali, municipali, e con organizzazioni comunitarie locali. L'obiettivo è quello di costruire 5.500 nuove case, restaurare 43 mila unità abitative, concedere 200 mila micro-crediti per l'acquisto di materiali da costruzione, e costruire 1250 nuove unità sanitarie in tutto il paese. Il piano, si legge nella nota, prevede anche la predisposizione di 2.000 nuovi lotti urbani con allaccio ai servizi. "La pandemia ha posto in ulteriore evidenza il problema delle persone che si trovano in condizioni precarie e ha chiamato in causa l'etica della politica. Questo piano cerca di rimediare a molte di queste situazioni", ha detto il presidente Alberto Fernandez rivendicando l'attenzione del governo per le classi meno abbienti anche nel periodo dell'emergenza sanitaria. (segue) (Abu)