Argentina: governo Fernandez annuncia piano edilizia da 500 milioni di euro (2)

- Secondo la Banca Mondiale l'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus e il crollo dei prezzi delle commodities costeranno all'economia dell'Argentina una perdita di 5,2 punti percentuali del prodotto interno lordo nel 2020. Per la Bm il "rimbalzo" dell'economia potrebbe far crescere il pil argentino del 2,2 per cento nel 2021 e del 2,3 nel 2022. Nel caso dell'Argentina la crisi economica globale determinata dalla pandemia investe un paese già in crisi che aveva chiuso il 2019 con un calo del 2,2 per cento del Pil e con un -4,1 per cento complessivo nell'ultimo quadriennio (2015-2019). Secondo la Bm inoltre, "l'impatto della Covid-19 sulla crescita della produzione e sulla volatilità dei mercati finanziari globali si aggiunge nel caso argentino all'elevato grado di incertezza sulla riduzione del debito necessaria per ripristinarne la sostenibilità". "Un fallimento nella rinegoziazione potrebbe comportare un ulteriore svendita delle attività argentine, oltre a svalutazione, erosione delle riserve internazionali, accelerazione dell'inflazione, aggravamento ed estensione della recessione e aumento della disoccupazione e della povertà", segnala la Banca mondiale. (Abu)