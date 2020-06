Kosovo: Usa si congratulano per formazione nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono pronti a collaborare con il nuovo governo del Kosovo ed a favorire la ripresa del dialogo tra Pristina e Belgrado. E' quanto affermato dal portavoce dell'inviato speciale Usa per il dialogo tra Kosovo e Serbia Richard Grenell, Dick Custin. Anche l'ambasciata Usa a Pristina si è congratulata per la formazione del nuovo governo kosovaro guidato da Avdullah Hoti. "Congratulazioni per la formazione pacifica del nuovo governo. Aspettiamo di lavorare con il governo Hoti per continuare l'importante lavoro sulla pace, sulla giustizia e sulla prosperità", si legge in una nota dell'ambasciata Usa in Kosovo. Nelle scorse ore, secondo quanto riportato dalla stampa balcanica, il diplomatico Grennell, dimessosi ieri dal suo ruolo di ambasciatore Usa a Berlino, ha fatto invece sapere che intende continuare ad agire come inviato speciale per il dialogo tra Kosovo e Serbia. (Kop)