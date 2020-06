Trasporto aereo: Qatar Airways torna a volare dal 15 luglio dall'aeroporto di Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qatar Airways ha annunciato la ripresa delle operazioni da e per l’aeroporto di Venezia Marco Polo a partire dal 15 luglio. Secondo quanto si legge in una nota della compagnia aerea, la famosa meta turistica e importante centro artistico e culturale, sarà la terza destinazione italiana a ripristinare le operazioni, segnando un passo significativo nella ripresa dei viaggi di piacere a livello globale. I voli saranno operati da Boeing B787 Dreamliner ogni lunedì, mercoledì, venerdì con connessioni in coincidenza attraverso l'hub della compagnia a Doha, l'aeroporto internazionale di Hamad. La compagnia dà avvio al ripristino delle operazioni dopo aver sospeso momentaneamente i propri servizi presso lo scalo veneziano il 4 marzo, a seguito delle misure messe in atto per contrastare l’emergenza Covid-19, tra cui la modifica temporanea del proprio programma di volo per l’Italia, inclusa Venezia. La riapertura delle operazioni all’aeroporto di Venezia, rientra in un più ampio progetto che vede la compagnia impegnata in una graduale fase di ripresa ed espansione del proprio network, in linea con l’evoluzione della domanda dei passeggeri e l’allentamento delle restrizioni all’ingresso nei paesi in tutto il mondo. In Italia questo processo si è tradotto con un aumento di frequenze su Roma (6 frequenze a giugno), il ripristino dei servizi da Milano Malpensa (5 frequenze entro luglio di cui 4 già operative) ed ora anche da Venezia Marco Polo (3 frequenze da luglio). A livello globale, già entro la fine di questo mese saranno operative 52 destinazioni del network e l’obiettivo è di arrivare a 80 entro giugno di cui 23 in Europa, 4 nelle Americhe, 20 in Medio Oriente/Africa e 33 in Asia/Pacifico. Molte destinazioni saranno servite con un programma intensivo, con frequenze giornaliere o addirittura con più voli al giorno. (segue) (Com)