Trasporto aereo: Qatar Airways torna a volare dal 15 luglio dall'aeroporto di Venezia (2)

- Si torna a volare, dunque, nel rispetto delle misure di sicurezza messe in campo dalla compagnia, ulteriormente migliorate proprio di recente. Qatar Airways ha sviluppato diversi cambiamenti, tra cui l'introduzione di tute di protezione individuale (Dpi) per l'equipaggio di cabina da indossare sopra l’uniforme oltre agli occhiali di sicurezza, guanti e mascherina e un servizio modificato per ridurre le interazioni tra i passeggeri e l'equipaggio. La compagnia richiede ai passeggeri di indossare a bordo le mascherine e raccomanda alle persone di portare le proprie per motivi di vestibilità e comfort. Inoltre, Qatar Airways ha modificato la propria policy di prenotazione “Travel with Confidence” per garantire ancora più flessibilità e offrire ai passeggeri maggiore scelta e tranquillità in fase di pianificazione di viaggio. (Com)