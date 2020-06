© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2 giugno Festa della Repubblica nella mia Piacenza, in piazza con i medici e i sanitari, il vostro lavoro prezioso ha seminato e darà i frutti per ricostruire il nostro paese ferito: sono qui per dirvi grazie. Lo scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli. (Rin)