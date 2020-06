Speciale infrastrutture: convegno "Cybersecurity: challenges and opportunities" organizzato dall'università di Padova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di matematica e il dipartimento di ingegneria dell’informazione dell’università degli studi di Padova, in occasione della presentazione del corso di laurea magistrale in cyber security, organizzano per oggi 3 giugno il convegno “Cybersecurity: challenges and opportunities”. Il convengo sarà trasmesso in diretta sul canale Facebook alla pagina CybersecUniPD a partire dalle ore 10. Tra i relatori, i massimi esponenti nazionali nel campo della cyber security in ambito istituzionale e aziendale. Oltre al mondo accademico, che farà gli onori di casa, interverranno tra gli altri il generale di corpo d’Armata Salvatore Farina (capo di Stato maggiore dell’Esercito), Roberto Baldoni (vice-direttore cybersecurity del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della presidenza del Consiglio dei ministri), e la responsabile della Divisione cyber security di Leonardo, Barbara Poggiali. Leonardo opera nella cyber security sia in ambito militare, come nel caso delle attività di protezione informatica dei siti e delle infrastrutture di telecomunicazione della Nato, sia civile, garantendo la sicurezza cyber di grandi aziende, infrastrutture critiche e istituzioni. (Com)