Speciale infrastrutture: Grimoldi (Lega), scesi in piazza per chiedere a governo meno parole e più fatti per ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo scesi in piazza, in Lombardia, per chiedere fatti e risorse per far ripartire il Paese. "Siamo scesi in piazza perché il Governo fino ad oggi ha fatto mancare le risorse necessarie per guardare al futuro e alla ripresa, per chiedere più risorse perché non può esistere che il sito dell'Inps non funziona, che i soldi per la Cig non sono sufficienti, che questi millantano decine di miliardi che però non sono risorse pubbliche ma delle banche che non le erogano". Lo ha detto in una nota il deputato lombardo della Lega, Paolo Grimoldi. "Servono - ha aggiunto - più risorse come hanno messo tutti gli Stati occidentali, perché non possiamo vivere delle conferenza stampa del signor a Conte, perché non possiamo vivere di parole o promesse: da lombardi pragmatici noi vogliamo i fatti, per questo siamo scesi in piazza. Vogliamo meno burocrazia, vogliamo togliere il freno del codice degli appalti, vogliamo far aprire i cantieri in tutta Italia, per le opere pubbliche e le infrastrutture che qualcuno al governo non vuole: basta perdere tempo, liberiamo queste risorse, modernizziamo il Paese e facciamolo ripartire. Ora aspettiamo - conclude il segretario della Lega Lombarda - che il signor Conte porti dei fatti in Parlamento: non sono ottimista sul fatto che il governo darà delle risposte, ma sono sicuro e ottimista sul fatto che presto o tardi la parola tornerà al popolo e qualcuno finalmente tornerà a creare posti di lavoro e ad aiutare chi lavora e chi produce". (com)