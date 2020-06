Speciale infrastrutture: Usa, importazione vanadio da Russia e Cina, governo valuta minacce a sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vanadio, spiega il segretario al Commercio Wilbur Ross, è "usato nelle nostre infrastrutture critiche e di difesa nazionale, ed è parte integrante di alcune strumentazioni aerospaziali". Ross ha promesso "una indagine approfondita, equa e trasparente per verificare se le importazioni di vanadio possono mettere a rischio la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Il metallo, difficile da reperire allo stato puro, viene utilizzato per produrre leghe e come catalizzatore per prodotti chimici impiegati nell'industria aerospaziale della difesa, dell'energia e delle infrastrutture. Si tratta di un materiale "strategico", sottolinea il dipartimento segnalando l'uso in dispositivi presenti su aerei, motori a reazione, missili balistici, batterie, ponti e condotte. Grazie all'ottimo rapporto tra il suo basso peso e la sua alta resistenza, il vanadio è "componente chiave" per gli strumenti aerospaziali. (Nys)