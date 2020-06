Speciale infrastrutture: Raggi, interventi riqualificazione in via di Casal Bertone, prosegue piano Strade nuove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma "Strade nuove" continua nel IV Municipio, nel quadrante est di Roma: interventi di riqualificazione del manto stradale sono iniziati nei giorni scorsi a via di Casal Bertone, una delle strade principali della zona. Lo scrive, su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Proseguono i lavori per restituire un nuovo volto a una delle periferie della nostra città. Oltre agli interventi sulle infrastrutture - spiega il sindaco - abbiamo pensato ad un quartiere capace di offrire nuovi servizi. Un quartiere più attento alle necessità di chi ci abita con nuove aree pedonali, zone a velocità ridotta e maggiore spazio ai ciclisti. Il Dipartimento Mobilità ha lanciato una gara per il miglior progetto per l’isola ambientale di Casal Bertone e nei prossimi mesi partiranno gli interventi. Grazie al completamento dei lavori al mercato coperto, un progetto fermo da oltre 10 anni, e alla riqualificazione di via Alberto Pollio e via Domenico De Dominicis i cittadini potranno godere, finalmente, di un quartiere più fruibile e sicuro". (Rer)