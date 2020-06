Speciale infrastrutture: Kosovo, premier incaricato Hoti presenta lista dei ministri, voto di fiducia al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro incaricato kosovaro, l'esponente della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Avdullah Hoti ha presentato la lista dei ministri del nuovo governo che dovrebbe ottenere la fiducia del parlamento di Pristina nella giornata di oggi. Un vice premier sarà Driton Selmanaj, altro esponente dell'Ldk. Il ministero dell'Interno sarà affidato ad Agim Veliu, mentre Arban Abrashi guiderà il ministero delle Infrastrutture. Confermato Anton Quni alla guida del ministero della Difesa. Il vice premier uscente del governo tra Movimento Vetevendosje e Ldk, Haki Abazi, ha detto che il nuovo esecutivo non intende diffondere i dettagli dell'accordo con la Lista serba ma che a quest'ultima dovrebbe essere affidato un posto di vice premier. Altro partner di coalizione nel nuovo governo e l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) di Ramush Haradinaj. La presidente del parlamento Vjosa Osmani, altro esponente di punta dell'Ldk, ha tuttavia auspicato la formazione di un governo tecnico per traghettare il paese fino a nuove elezioni, "unica strada" legittima per andare avanti rispettando la volontà popolare. (Kop)