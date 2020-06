Nord Macedonia-Ue: vicepremier Osmani, bozza di quadro per negoziati il 9 o 10 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea presenterà la bozza del quadro negoziale di adesione con la Macedonia del Nord il 9 o il 10 giugno: lo ha detto oggi il vicepremier macedone con delega agli Affari europei, Bujar Osmani, secondo quanto riporta la stampa locale. Dopo la presentazione della bozza da parte della Commissione, ha precisato Osmani, gli Stati membri dovranno esprimere la loro singola posizione in materia ed infine dovranno cercare di raggiungere un consenso. "Mi aspetto che dopo la presentazione della bozza ogni paese, compresa la Bulgaria, cerchi di esprimere la propria posizione. Noi, in quanto paese candidato, non siamo in grado di influenzare il negoziato sul quadro di adesione, ma continueremo a fare il nostro lavoro", ha detto Osmani. (segue) (Seb)