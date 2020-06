Nord Macedonia-Ue: vicepremier Osmani, bozza di quadro per negoziati il 9 o 10 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 2 aprile la portavoce della Commissione europea, Ana Pisonero, ha dichiarato che l'Unione ha già iniziato i preparativi per l'avvio dei negoziati di adesione con Macedonia del Nord e Albania. "La Commissione europea sta tracciando le proposte per le cornici negoziali con Macedonia del Nord e Albania, che includeranno i principi guida dei negoziati di adesione. La Commissione intende presentare (le cornici negoziali) insieme ai report sull'allargamento", ha detto Pisonero. Una volta che gli Stati membri avranno approvato le cornici negoziali sarà fissata una data per la prima conferenza intergovernativa con i paesi candidati. "Il processo di allargamento è solido e basato sul merito. La Commissione europea si aspetta che vengano proseguite le riforme in entrambi i paesi", ha concluso la portavoce. (Seb)