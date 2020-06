Venezuela: governo e opposizioni siglano intesa per emergenza coronavirus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Guaidò ha parlato di un piano di "cooperazione tecnica per affrontare la crisi umanitaria del coronavirus" per creare un "quadro legale" che permette all'Ops di disporre e gestire i fondi messi a disposizione dall'Assemblea nazionale per "risolvere al più presto le carenze del settore sanitario". Il leader oppositore ha sottolineato che l'organizzazione panamericana della Salute ha posto come condizione per la sua presenza l'impegno che "la dittatura" non metta ostacoli all'esecuzione del programma. I soldi, ha spiegato Guaidò, sono innanzitutto destinati al'acquisto di dispositivi per la protezione del personale sanitario, e strumenti adatti a migliorare le capacità diagnostiche sui pazienti. (segue) (Brb)