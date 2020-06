Venezuela: governo e opposizioni siglano intesa per emergenza coronavirus (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'autunno del 2019 i partiti di maggioranza e formazioni di opposizione considerate "minori" hanno redatto un'agenda per l'uscita dalla crisi. Un "Tavolo del dialogo nazionale per la pace" visto dagli oppositori più noti come un nuovo tentativo di Maduro di temporeggiare per on abbandonare il potere. L'iniziativa ha portato al rientro dei deputati del Psuv (Partito socialista unito del Venezuela) nell'Assemblea nazionale (An), il parlamento controllato dalle opposizioni ma la cui legittimità è da tempo disconosciuta dal governo. Un passaggio che avrebbe a inizio 2020 permesso tra le altre cose di eleggere un presidente dell'An, Luis Parra, "alternativo" a Guaidò. L'intesa ha quindi portato alla nascita di una Commissione della verità per accordare "misure sostitutive al carcere" per i prigionieri politici, misura non sovrapponibile alla richiesta di "liberazione" degli oppositori chiesta da Guaidò e da buona parte della comunità internazionale. Un gruppo di lavoro che ha portato comunque ad alcune scarcerazioni. (segue) (Brb)