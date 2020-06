Venezuela: governo e opposizioni siglano intesa per emergenza coronavirus (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Venezuela, che denuncia 1.819 casi di contagio, si conta ad oggi un totale di 18 morti. Dal 1 giugno il paese entra in una fase di “normalità relativa e vigilata”, un piano articolato in “cinque giorni di flessibilizzazione sicura e dieci di quarantena”, durante i quali verranno comunque garantite le attività essenziali nei settori alimentare e medico. Un regime che si applica solo nelle zone con meno contagi. (Brb)