Frosinone: spacciavano chili di droga, sgominata la banda italo albanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque persone in carcere, 8 agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, 1 avrà l’obbligo di dimora nel comune di residenza e l’obbligo di permanenza in orario notturno, 3 avranno l’obbligo di dimora nel comune di residenza, 2 invece il divieto di dimora nei rispettivi comuni di residenza e 1 il divieto di dimora nell’intera provincia di Frosinone. Sono le 20 misure cautelari eseguite stamattina dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Frosinone. Tre albanesi, invece, destinatari anch’essi di misure cautelari restrittive in carcere e ai domiciliari, sono attualmente irreperibili e ricercati. Con l’operazione Amnésia, sono stati contestati, a vario titolo e in concorso, i reati di: detenzione, acquisto, trasporto e cessione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione continuata. Gli uomini del colonnello Fabio Cagnazzo, comandante provinciale dei carabinieri, hanno iniziato ad indagare sul giro di droga nel giugno 2017 dagli sviluppi di una denuncia di usura presentata ai carabinieri di Frosinone da un piccolo imprenditore 30enne ciociaro, che confidava di essere vessato da alcuni extracomunitari per prestiti non onorati. (segue) (Rer)